مينى كانترى مان 2024 الرياضية تظهر بتلك المواصفات

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الحديثة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات مينى كانترى مان موديل 2024 ، وتنتمي كانترى مان لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

مينى كانترى مان 2024 تظهر بتلك المواصفات

- محرك مينى كانترى مان الجديدة :

مينى كانترى مان 2024 تظهر بتلك المواصفات

تمتلك مينى كانترى مان موديل 2024 محرك ينتج قوة تصل الي 204 حصان ، ويصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية .

-وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان الهاتشباك :

مينى كانترى مان 2024 تظهر بتلك المواصفات

تحتوي سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP .

- مواصفات مينى كانترى مان موديل 2024 :

مينى كانترى مان 2024 تظهر بتلك المواصفات

زودت سيارة مينى كانترى مان بالعديد من المميزات منها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد كهربائية ، وGPS ، وسبويلر خلفي، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزى للابواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل إيقاف المحرك بدون مفتاح، وفرش من الجلد، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة .