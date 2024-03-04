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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مع تراجع الأسعار
مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات المطروحة للبيع ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

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5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

- سوبارو امبريزا  موديل 2003 :

 مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تعرض سيارة سوبارو امبريزا  موديل 2003 للبيع باللون الأزرق، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة سوبارو امبريزا  موديل 2003 يصل بسوق المستعمل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- جيلي امجراند 7 موديل 2014 :

 مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر جيلي امجراند 7 موديل 2014 بسوق السيارات المستعمل 250 ألف جنيه ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي والداخلي .

- فيات سيينا موديل 2000 :

 مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تمكنت  فيات سيينا موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة  فيات سيينا موديل 2000 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- بريليانس frv  موديل 2010 :

 مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تنتمي بريليانس frv  موديل 2010 لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تأتي سيارة بريليانس frv  موديل 2010 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

- دايو نوبيرا 2 موديل 2000 :

 مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تمكنت دايو نوبيرا 2 موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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