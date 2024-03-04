يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات المطروحة للبيع ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

- سوبارو امبريزا موديل 2003 :

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تعرض سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 للبيع باللون الأزرق، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 يصل بسوق المستعمل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- جيلي امجراند 7 موديل 2014 :

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر جيلي امجراند 7 موديل 2014 بسوق السيارات المستعمل 250 ألف جنيه ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي والداخلي .

- فيات سيينا موديل 2000 :

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تمكنت فيات سيينا موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة فيات سيينا موديل 2000 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- بريليانس frv موديل 2010 :

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تنتمي بريليانس frv موديل 2010 لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تأتي سيارة بريليانس frv موديل 2010 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

- دايو نوبيرا 2 موديل 2000 :

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

تمكنت دايو نوبيرا 2 موديل 2000 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .