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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي ستار راي العائلية تظهر لأول مرة في مصر.. صور

جيلي ستار راي العائلية
جيلي ستار راي العائلية تظهر لأول مرة في مصر

كشف وكيل سيارات جيلي بالسوق المصري عن توافر إصدارها الجديد جيلي ستار راي ، التي تنتمي  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

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- محرك جيلي ستار راي  الـ SUV  :

جيلي ستار راي العائلية  تظهر لأول مرة في مصر

تحصل سيارة جيلي ستار راي  الـ SUV علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 218 حصان، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- أبعاد جيلي ستار راي الجديدة :

جيلي ستار راي العائلية  تظهر لأول مرة في مصر

تتوافر سيارة جيلي ستار راي الجديدة بالأسواق بطول 4670 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2777 مم .

- مواصفات جيلي ستار راي  الـ SUV :

جيلي ستار راي العائلية  تظهر لأول مرة في مصر 

زودت سيارة جيلي ستار راي  الجديدة بالعديد من المميزات منها ، مصابيح نهارية مضيئة، وخطوط جانبية مرتبطة بإضاءة شريط الجناح الخلفي للسيارة، وبها مقاعد يغطيها الجلد البني الفاتح مميز، وشاشة قيادة ترفيهية مقاس 13.2 بوصة ، وإضاءة  محيطة متزامنة مع الموسيقى. 

جيلي ستار راي العائلية  تظهر لأول مرة في مصر 


بالإضافة الي ان سيارة جيلي ستار راي  تعتمد على منصة CMA، وبها أنظمة مساعد للقيادة، ومثبت سرعة، ومساعد القيادة بالطرق السريعة، وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، وبها 9 سماعات صوت .
 

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