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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية بـ111 ألف جنيه

سعر شانجان لومين
سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

كشفت شركة شانجان عن إصدارها الجديد شانجان لومين الكهربائية الجديدة ، وتنتمي لومين لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

سعر  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

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يطلق علي سيارة شانجان الهاتشباك الجديدة اسم  لومين، وهي من أرخص السيارات التي ظهرة مؤخراً بالسوق الصين، وتعتمد في قوتها علي طاقة الدفع الكهربائي بالكامل .

- محرك شانجان لومين الكهربائية :

سعر  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

تحصل سيارة  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية علي قتها من بطارية توفر لها مدي سير يصل الي 155 كم/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 300 كم/ساعة بـ سيارات لومين التي تمتلك بطارية اكبر في الحجم والسعه .

سعر  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية


تتسارع سيارة  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية من الصفر وصولا الي 101 كم/ساعة في مدة تصل الي 6.1 ثانية .

- سعر  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية :

سعر  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

ستباع سيارة  شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية بالأسواق بسعر 3600 ألاف دولار ، أي ما يعادل 111 ألف جنيه مصري تقريباً .

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