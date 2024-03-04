شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية بـ111 ألف جنيه

كشفت شركة شانجان عن إصدارها الجديد شانجان لومين الكهربائية الجديدة ، وتنتمي لومين لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

يطلق علي سيارة شانجان الهاتشباك الجديدة اسم لومين، وهي من أرخص السيارات التي ظهرة مؤخراً بالسوق الصين، وتعتمد في قوتها علي طاقة الدفع الكهربائي بالكامل .

- محرك شانجان لومين الكهربائية :

سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

تحصل سيارة شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية علي قتها من بطارية توفر لها مدي سير يصل الي 155 كم/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 300 كم/ساعة بـ سيارات لومين التي تمتلك بطارية اكبر في الحجم والسعه .

سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية



تتسارع سيارة شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية من الصفر وصولا الي 101 كم/ساعة في مدة تصل الي 6.1 ثانية .

- سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية :

سعر شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية

ستباع سيارة شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية بالأسواق بسعر 3600 ألاف دولار ، أي ما يعادل 111 ألف جنيه مصري تقريباً .