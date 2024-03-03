قبل الشراء | أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها .. تعرف عليها

إضاءة السيارات الأمامية من أهم المكونات الرئيسية بالسيارات، وذلك لأنها تعمل علي كشف الطريق أمام السائق ، بالإضافة إلى أن الإضاءة تعمل على تسهيل عملية القيادة .

أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها

تتنوع أنواع إضاءة السيارات بشكل كبير، ويلعب كل نوع من الإضاءة دور مهم في تحسين الرؤية والسلامة أثناء القيادة.

- أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها :

أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها

1- أضواء الزينون HID :

الإضاءة هي أحدث التقنيات في إضاءة السيارات، و توفر إضاءة أكثر سطوعًا ونقاءً مقارنة بالمصابيح التقليدية، وتساعد في تحسين الرؤية للسائق في الظروف المناخية السيئة.

2- الإضاءة LED :

أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها

تقنية LED تعتبر خطوة متقدمة في عالم الإضاءة السيارات، وتتميز إضاءة LED بقوة إضاءتها وكفاءة الطاقة بها مقارنة بالتقنيات، و تتيح تجربة قيادة أكثر سطوعًا وأمانًا للسائقين.

3- الإضاءة الليزر :

أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها

تقنية الليزر واحدة من أحدث التطورات في عالم إضاءة السيارات، وتوفر إضاءة أكثر سطوعًا وقوة، مما يساعد في تحسين الرؤية للسائقين في الظروف الصعبة.

4- إضاءة DRL النهارية :

أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها

إضاءة DRL النهارية تم تصميمها لتحسين رؤية السيارات خلال النهار وزيادة وضوحها على الطرق، وتعمل علي تعزز السلامة عن طريق جعل السيارة أكثر وضوحًا الآخرين علي الطريق .