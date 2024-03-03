قبل الشراء | أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها .. تعرف عليها

إضاءة السيارات الأمامية من أهم المكونات الرئيسية بالسيارات، وذلك لأنها تعمل علي كشف الطريق أمام السائق ، بالإضافة إلى أن الإضاءة تعمل على تسهيل عملية القيادة .
تتنوع أنواع إضاءة السيارات بشكل كبير، ويلعب كل نوع من الإضاءة دور مهم في تحسين الرؤية والسلامة أثناء القيادة.
- أنواع الإضاءة بالسيارات ومميزاتها :
1- أضواء الزينون HID :
الإضاءة هي أحدث التقنيات في إضاءة السيارات، و توفر إضاءة أكثر سطوعًا ونقاءً مقارنة بالمصابيح التقليدية، وتساعد في تحسين الرؤية للسائق في الظروف المناخية السيئة.
2- الإضاءة LED :
تقنية LED تعتبر خطوة متقدمة في عالم الإضاءة السيارات، وتتميز إضاءة LED بقوة إضاءتها وكفاءة الطاقة بها مقارنة بالتقنيات، و تتيح تجربة قيادة أكثر سطوعًا وأمانًا للسائقين.
3- الإضاءة الليزر :
تقنية الليزر واحدة من أحدث التطورات في عالم إضاءة السيارات، وتوفر إضاءة أكثر سطوعًا وقوة، مما يساعد في تحسين الرؤية للسائقين في الظروف الصعبة.
4- إضاءة DRL النهارية :
إضاءة DRL النهارية تم تصميمها لتحسين رؤية السيارات خلال النهار وزيادة وضوحها على الطرق، وتعمل علي تعزز السلامة عن طريق جعل السيارة أكثر وضوحًا الآخرين علي الطريق .