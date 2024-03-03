سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادات تتخطي المليون جنيه

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات الجديدة نتيجة ما يمر به قطاع صناعة السيارات العالمي من تخبطات اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين واذا تم تواجدها يتم بيعها بأسعار مرتفعة " أوفر برايس" عن السعر الأصلي .

- سعه محرك سكودا أوكتافيا الجديدة :

سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادة تتخطي المليون جنيه

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 370 نيوتن/متر، وقوة 245 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 حصان .

- أسعار سكودا أوكتافيا موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :

سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادة تتخطي المليون جنيه

الفئة الأولى تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من مليون و 475 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 675 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 400 ألف جنيه، بدلا من مليون و 550 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 850 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تتوافر بسعر 3 ملايين جنيه، بدلا من مليون و 850 ألف جنيه، بزيادة تصل الي مليون و 150 ألف جنيه .

- سعه محرك سكودا كودياك موديل 2024 :

سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادة تتخطي المليون جنيه

عزم دوران ر يصل الي 250 نويتن/متر، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

- أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :

سكودا أوكتافيا وكودياك 2024 بزيادة تتخطي المليون جنيه

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 950 ألف جنيه، بدلا من مليون و 925 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون جنيه و 150 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه، بزيادة تصل الي مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 400 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بزيادة تصل الي مليون و 350 ألف جنيه .