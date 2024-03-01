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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

شيري تيجو 8 برو ماكس
شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

أعلنت شركة شيري الصينية عن طرازها الجديد شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة ، وتنتمي تيجو 8 برو ماكس لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر تيجو 8 برو ماكس بـ  ترقيات تقنية وأداء متميز .

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

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- مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة :

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

زودت سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة بالعديد من المميزات منها، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لمكيف الهواء بتقنية LCD مقاس 8 بوصة ،نظام صوتي متميز من شركة سوني يضم 8 سماعات ، وبها خاصية الأوامر الصوتية، ونظام تنظيف الهواء بمرشح CN95، وتكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق ، وشاحن لاسلكي .

- محرك شيري تيجو 8 برو ماكس :

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

تحصل سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 254 حصان، ويصل عزم دورانها الي 390 نيوتن/متر ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات السلامة بـ تيجو 8 برو ماكس :

شيري تيجو 8 برو ماكس بمواصفات جديدة

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 برو ماكس علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام ABS ، و EBD ، و ESP ، و TPMS، وأنظمة مساعدة السائق .

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