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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار تويوتا كورولا
أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانتعاش نتيجة انخفاض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وهو الامر الذى لم يكن متوقع بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وتوافره تلك السيارات بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة لأتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم .

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك تويوتا كورولا الجديدة :

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تستمد سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600سي سي ، ينتج قوة 120 حصان، وعزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12 ثانية .

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2024 :

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحتوي سيارة تويوتا كورولا  السيدان الجديدة علي الكير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAS، وفتحة سقف، و شاحن لاسلكي، وبلوتوث، وكونسول وسطي محدث، وشاشة تحكم بارزة مقاس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظام أندرويد أوتو وأمازون أليكسا و آبل كار بلاي، وبها عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

شهد سوق السيارات المصري انخفاض بأسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها تويوتا كورولا موديل 2024 ، حيث تراجع سعرها بنحو 200 ألف جنيه ، لتباع الفئة الأولي بسعر مليون و 700 ألف جنيه، بدلا من مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون جنيه، بدلا من 2 مليون و 100 ألف جنيه .

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