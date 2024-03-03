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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

مواصفات أودي Q8 e-tron
مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

كشف وكيل سيارات أودي بالسوق المصري عن توافر احدث طرازاتهم أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة ، وتنتمي Q8 e-tron لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وظهرة e-tron لأول مرة في عام  2018 .

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

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- محرك أودي Q8 e-tron الكهربائية :

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

تعمل سيارة أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة بناء علي محركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 408 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 664 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 5.6 ثانية ، وتصل سرعة أودي Q8 e-tron القصوى الي 200 كم/ساعة ، وبها بطارية ليثيوم أيون سعه 106 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة أدي الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 582 كم/ساعة .

- مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية :

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

زودت أودي Q8 e-tron الكهربائية بالعديد من المميزات منها، شبكة أمامية بها اضاءة مميزة وتحتوي علي شعار أودي بتصميم ثنائي الأبعاد، وبها مصابيح أمامية LED ماتريكس رقمية ، وبها اضاءة ترحيبية، وبها باقة سوداء تظهر لمساتها في المرايات الجانبية والعجلات المختلفة، واضافة قضبان تحمل فوق السقف باللون الأسود، ويمكن تحويل المرايات الجانبية لكاميرات، وبها أبواب شفط .

مواصفات أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة أودي Q8 e-tron الكهربائية الجديدة تضم أيضا، نظام لحماية السيارة من التصادم الخلفي، ونظام لـ تحذير مغادرة مسار السيارة ، وبها شاشات كبيرة مقاس 10.1 بوصة، وكاميرا محيطية 360 درجة وشاشة مقاس 8.6 بوصة في الأسفل، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك يغطي 4 مناطق، ومقاعد رياضية مدفئة ،وبها سقف زجاجي بانوراما،  ونظام صوتي ثلاثي الأبعاد من بانج .

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