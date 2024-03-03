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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها توسان وصني .. سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

منها توسان وصني ..سيارات
منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

سوق السيارات المصري يضم باقة متميزة من طرازات السيارات ، وتم توافر تلك الإصدارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس بالسوق المصري للسيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة .

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- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

تصل سرعة سوزوكى سويفت موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 84 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة من وضع السكون في 12.9 ثانية، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 107 نيوتن/متر .

انخفضت أسعار سيارات سوزوكى سويفت موديل 2024 بمقدار 150 ألف جنيه، لتباع حالياً بسعر 900 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه .

- هيونداي توسان موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

عزم دوران هيونداي توسان يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ومحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

تراجع سعر هيونداي توسان موديل 2024 بمقدار 250 ألف جنيه،  وبالتالي وصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 950 ألف جنيه، بدلا من 3 مليون 200 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

سعه خزان وقود نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 150 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 السيدان موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

تتسارع شيرى اريزو 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر.

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 حالياً بسعر 950 ألف جنيه، بدلا من مليون جنيه، بفارق سعر يصل الي 50 ألف جنيه .

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