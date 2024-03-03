سوق السيارات المصري يضم باقة متميزة من طرازات السيارات ، وتم توافر تلك الإصدارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس بالسوق المصري للسيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

تصل سرعة سوزوكى سويفت موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 84 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة من وضع السكون في 12.9 ثانية، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 107 نيوتن/متر .

انخفضت أسعار سيارات سوزوكى سويفت موديل 2024 بمقدار 150 ألف جنيه، لتباع حالياً بسعر 900 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه .

- هيونداي توسان موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

عزم دوران هيونداي توسان يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ومحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

تراجع سعر هيونداي توسان موديل 2024 بمقدار 250 ألف جنيه، وبالتالي وصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 950 ألف جنيه، بدلا من 3 مليون 200 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

سعه خزان وقود نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 150 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 السيدان موديل 2024 :

منها توسان وصني ..سيارات جديدة بها تراجع بالأوفر برايس

تتسارع شيرى اريزو 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر.

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 حالياً بسعر 950 ألف جنيه، بدلا من مليون جنيه، بفارق سعر يصل الي 50 ألف جنيه .