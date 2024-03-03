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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الانخفاض .. سعر كيا إكسيد 2024 الرسمي

أسعار كيا إكسيد
أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري تشهد تراجعات مستمرة ، وذلك يعود الي انخفاض سعر صرف الدولار ، مما ادي الي توافر الكثير من إصدارات السيارات امام المواطنين لشراء السيارة التي يرغبون في اقتناءها .

 أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- وسائل الأمان بـ كيا إكسيد :

 أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحتوي كيا إكسيد الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، وبها نظام مانع إدارة المحرك ، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، ونظام التحكم في المرتفعات HAC، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، وبها برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor.

- محرك كيا إكسيد الهاتشباك :

 أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تستمد سيارة كيا إكسيد موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج اكسيد الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 160حصان، وتصل سرعتها من 0-100 في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية .

- أبعاد كيا إكسيد موديل 2024 :

 أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الهاتشباك بالسوق المصري بطول 3945 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها إلي مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 840 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 750 ألف جنيه .

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