شهد سوق السيارات المصري حالة من الانتعاش نتيجة انخفاض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري ، وذلك يعود الي استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي زيادة اقبال المواطنين علي شراء السيارات التي يرغبون في اقتناءها .

- برتون ساجا الجديدة :

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

تحصل سيارة برتون ساجا موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتخرج قوة 89 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة برتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة برتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 465 ألف جنيه .

- سوزوكى اسبريسو الهاتشباك :

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

سرعة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 القصوى تصل الي 150 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 27 لتر ، ويصل سعه محركها الي 1000 سي سي ، وتخرج قوة 67 حصان، وعزم دوران 90 نيوتن/متر .

تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 550 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

تحتاج سيارة نيسان صني موديل 2024 الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 178 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 108 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي .

الفئة الألي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 695 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 726 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 747 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 761 ألف جنيه .

- شيري أريزو 5 الصينية الجديدة :

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

قوة سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 تصل الي 114 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيار شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 740 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 785 ألف جنيه .

- بي واي دي F3 موديل 2024 :

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

تصل سرعة بي واي دي F3 موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها قوة 108 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر .



تتوافر الفئة الاولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر يصل الي 750 ألف جنيه .