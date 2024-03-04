سعر فيات تيبو 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

ينتشر بسوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما استقرت أسعار بيع السيارات الجديدة ، جراء ثبات سعر صرف الدولار ، مما جعل هناك اقبالا كبير من المصريين علي شراء السيارات الجديدة التي يرغبون في اقتناءها .

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك فيات تيبو موديل 2024 :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران فيات تيبو موديل 2024 يصل الي 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 152 نيوتن/متر، وبها قوة 110 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ فيات تيبو الجديدة :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة الفرامل المساعدة التقليدية، وبها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وستائر هوائية، ونظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا للركن .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يصل الانخفاض علي سعر فيات تيبو موديل 2024 بسوق السيارات المصري الي 150 ألف جنيه، وبالتالي يصل سعرها حالياً الي مليون و 360 ألف جنيه .