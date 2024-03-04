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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فيات تيبو 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار فيات تيبو
أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

ينتشر بسوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما استقرت أسعار بيع السيارات الجديدة ، جراء ثبات سعر صرف الدولار ، مما جعل هناك اقبالا كبير من المصريين علي شراء السيارات الجديدة التي يرغبون في اقتناءها .

 أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك فيات تيبو موديل 2024 :

 أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران فيات تيبو موديل 2024 يصل الي 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 152 نيوتن/متر، وبها قوة 110 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ فيات تيبو الجديدة :

 أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة الفرامل المساعدة التقليدية، وبها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وستائر هوائية، ونظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا للركن .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يصل الانخفاض علي سعر فيات تيبو موديل 2024 بسوق السيارات المصري الي 150 ألف جنيه، وبالتالي يصل سعرها حالياً الي مليون و 360 ألف جنيه .

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