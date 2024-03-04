لادا فيستا تعود من جديد بتلك المواصفات| فيديو

كشفت شركة لادا الروسية عن عودة سيارتها لادا فيستا الي الأسواق كـ موديل 2024 ، وتنتمي فيستا لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

لادا فيستا تعود من جديد بتلك المواصفات

- محرك لادا فيستا موديل 2024 :

زودت سيارة لادا فيستا موديل 2024 بمحرك سعه 1800 سي سي ، وتخرج قوة 122 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لادا فيستا تعود من جديد بتلك المواصفات

من أجل تركيب ناقل الحركة الأوتوماتيك بـ سيارة لادا فيستا موديل 2024 تم تحديث أنظمة الوقود والفرامل ، بالإضافة الي انه تم تركيب قواعد دعم جديدة للمحرك .

- مواصفات لادا فيستا موديل 2024 :

لادا فيستا تعود من جديد بتلك المواصفات

تحتوي سيارة لادا فيستا موديل 2024 السيدان علي العديد من المواصفات منها، شاشات تعمل باللمس متطورة مقاس 10 بوصه يتم توصيلها بالهواتف والأجهزة الذكية، وبها أنظمة تحديد المواقع، وبها أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات أمامية وخلفية، ووسائد هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.