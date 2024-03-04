علامات تدل على ضرورة تغيير زيت الفتيس.. تعرف عليها

زيت ناقل الحركة يلعب دورا مهمًا في الحفاظ على ناقل الحركة، ذلك لأن زيت الفتيس هو المسؤول عن تزييت التروس التي تتشابك مع بعضها، ويعمل زيت ناقل الحركة علي الحد من تآكل التروس، إضافة إلى أنه يقوم بعمل تبريد لدرجة الحرارة الناتجة بين هذه الأجزاء، ويعمل علي تنظيف الاوساخ والاتربة ونقلها للفلتر.

علامات تدل علي ضرورة تغيير زيت الفتيس

يفقد زيت ناقل الحركة خصائصه وتزيد الاتساخات به مع مرور الوقت ، وذلك يؤثر بالسلب على سلوك القيادة وتحدث تغيرات فيزيائية للزيت أو تغيرات في الأداء الوظيفي له.

- علامات تدل علي ضرورة تغير زيت الفتيس :

علامات تدل علي ضرورة تغيير زيت الفتيس

1- تغير شكل الزيت وظهوره بلون داكن.

2- صدور صوت صرير عند تغيير السرعات خصوصا بـ ناقل الحركة اليدوي.

3- ظهور بقع زيت أسفل علبة التروس .

4- مراقبة مستوى الزيت وحالة الزيت نفسه.

5- الالتزام بفواصل تغيير زيت ناقل الحركة .

علامات تدل علي ضرورة تغيير زيت الفتيس

والجدير بالذكر ان الفحص المنتظم لزيت ناقل الحركة امر ضروري لضمان حماية محرك السيارة دائما ، ويتم الان تجهيز السيارات الحديثة بنظام تشخيص يوفر معلومات حول تغيير زيت ناقل الحركة.