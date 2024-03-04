سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

سوق السيارات يشهد حالة من الاستقرار نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ما أدي إلي انخفاض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بعدما ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، إضافة إلي أن السيارات الجديدة المتوافرة بالسوق المصري تحتوي علي الكثير من المميزات الحديثة التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

1- شيري تيجو3 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها 300 ألف جنيه

عزم دوران شيري تيجو3 موديل 2024 يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تتوافر سيارة شيري تيجو3 موديل 2024 بالسوق المصري الان بسعر 990 ألف جنيه، بدلا من مليون و 300 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 300 ألف جنيه .

2- نيسان صني موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها 300 ألف جنيه

قوة سيارة نيسان صني موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، ومتصل بها محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة نيسان صني موديل 2024 بسوق المستعمل الي 980 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 220 ألف جنيه .

3- ام جى 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها 300 ألف جنيه

تستمد ام جى 5 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

تباع سيارة ام جى 5 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه، للفئة الأولي و مليون و 180 ألف جنيه للفئة الثانية ، وذلك بعدما وصلت اسعارها الي مليون و 300 ألف جنيه وتراجعت .

4- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها 300 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 43 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل حالياً الي مليون و 120 ألف جنيه، بدلا من مليون و 250 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 130 ألف جنيه .

5- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها 300 ألف جنيه

تصل سرعة سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل الي 114 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر.

شيري أريزو 5 موديل 2024 تباع الان بسعر 930 ألف جنيه، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه .