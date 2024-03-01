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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بالأسعار

سيارات رياضية  يابانية
سيارات رياضية  يابانية

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها اصدارات الصانع الياباني المخضرم.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية يابانية في السوق المصري

سيارات رياضية  يابانية

1 - نيسان قشقاي

 

تعتمد السيارة نيسان قشقاي على محرك 1300 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة إجمالية 148 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية.

 

أسعار نيسان قشقاي موديل 2024 

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2024 بين 1,341,500 جنيه و 1,482,500 جنيه.

سيارات رياضية  يابانية

2 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

 

تعتمد ميتسوبيشي اكليبس كروس فنياً على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT 8 غيار، مع تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 

 

تأتي الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بسعر 1,675,000 جنيه، و 1,740,000 جنيه للفئة الثانية، و 1,800,000 جنيه    للفئة الثالثة، بينما وصل سعر الفئة الرابعة إلى 1,870,000 جنيه.

سيارات رياضية  يابانية

3 - سوبارو فورستر

 

زودت السيارة سوبارو فورستر موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يمكنه انتاج 156 حصان و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

 

أسعار سوبارو فورستر موديل 2024 

 

تقدم السيارة سوبارو فورستر موديل 2024 بسعر يبلغ 2,695,000 جنيه.    

سيارات رياضية  يابانية

4 - نيسان اكس تريل

 

يمكن للسيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 211 حصان و330 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حرمة أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

 

أسعار نيسان اكس تريل موديل 2024 

 

تقدم السيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 عبر فئتين الاولى بسعر رسمي يبلغ 2,199,900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية نحو 2,499,900 جنيه.

سيارات رياضية  يابانية

5 - سوبارو اكس فى كروس تريك

 

تستمد السيارة سوبارو اكس فى كروس تريك قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية بلغت 156 حصانا و196 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، مع زمن تسارع يبلغ 10.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوبارو اكس فى كروس تريك موديل 2024 نحو 2,695,000 جنيه.

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