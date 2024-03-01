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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة صينية "زيرو" بالسوق المصري.. بهذا السعر

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2024

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024، استقرار في قيمتها السعرية خلال الايام الماضية، حيث تعد هذه النسخة هي الارخص سعرًا بين العلامات التجارية الصينية المقدمة في مصر ضمن موديلات العام، حيث يتم تقيدمها بأسعار رسمية تبدأ من 740 ألف جنيه.

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وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 810 ألف جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 1500 CC، بقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتضم الفئة الأولى من السيارة شيري اريزو 5 ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بينما تعتمد الفئة الثانية والثالثة على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، وتصل السيارة بهذه الامكانيات من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 11.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتقدم السيارة شيري اريزو 5 بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف، مرايات كهربائية جانبية، جنط رياضي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فاح وغلق السيارة، ريموت تحكم.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 على وسائد هوائية، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، مقاعد من الجلد، حساسات ركت بالناحية الخلفية للمساعدة على الاصطفاف، كاميرا خلفية ايضا، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومانع السرقة إيموبليزر.

 

اسعار شيري اريزو 5 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري 

 

أول فئة مانيوال 2024 بسعر 740,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 785,000 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 810,000 جنيه.

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