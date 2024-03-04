إطارات السيارة هي العنصر الأساسي الذي يفصل السيارة عن الطريق، ويؤثر نوع الكاوتش علي الأداء والراحة والسلامة عند التحرك بالسيارة علي الطرق السريعة .
- خطوات تساعدك علي اختيار الكاوتش المناسب لسيارتك :
1- اختيار الكاوتش حسب الطرق :
عند اختيار الكاوتش يجب معرفة نوع الطرق التي تسافر عليها وظروف الطقس التي تواجهها.
2- معرفة مقاس الكاوتش :
يجب معرفة مقاس الكاوتش الخاص بسياراتك قبل الاقبال علي الشراء، ليتناسب مع سيارتك ومعايير الشركة المصنعة.
3- نوع الكاوتش :
هناك الكثير من أنواع الكاوتش التي تناسب الاحتياجات المختلفة، مثل كاوتش الصيف، وكاوتش الشتاء، وكاوتش العرضيات.
4- مواصفات الكاوتش :
قبل شراء الكاوتش يجب معرفة معدل التحميل ومؤشر السرعة للتأكد من مناسبتها مع سيارتك.
5- السعر والجودة :
عند شراء كاوتش جديد يجب عمل توازن بين الجودة والسعر.