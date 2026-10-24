أخبار أسوان | المحافظ يستمع لمطالب سكان الرضوانية.. اللواء رماح هاشم سكرتيرا عاما

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 23-10-2026 أحداث متنوعة.

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية بنطاق منطقة الرضوانية ، بمشاركة أهالى المنطقة ، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضوان للوقوف على أبرز المطالب والشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم على أرض الواقع.

وخلال الجولة ، حرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب واحتياجات وشكاوى الأهالى ، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية ، حيث وجه المسئولين بسرعة التدخل والتعامل مع المطالب التى تم عرضها ، والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/7152830

جهود متنوعة

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تم تصعيد اللواء رماح السيد هاشم لتولي منصب السكرتير العام لمحافظة أسوان، بناءا على كفاءته والدور الحيوية الذى قام به فى العديد من الملفات خلال الفترة الماضية ، وذلك في إطار حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين، تستهدف الدفع بالكفاءات القيادية وتطوير منظومة العمل المحلي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد أصدرت حركة محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين بعدد من المحافظات، تضمنت تعيينات وتنقلات وتصعيد عدد من القيادات المحلية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المحليات، وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي، وتصعيد العناصر المتميزة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين.

https://www.elbalad.news/7152827

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لإحتياجاتهم.

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد الرضوان، وسط حضور جموع المواطنين، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية.

https://www.elbalad.news/7152825