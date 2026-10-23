محافظ أسوان: تحسين جودة الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين أولوية قصوى

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، أن تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية تستهدف التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفعلية، ورصد المشكلات والتحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بالتوازي مع متابعة مستوى أداء الخدمات والمرافق العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ بمنطقة الرضوانية، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضوان، للوقوف على أبرز المطالب والشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم وشكاواهم، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، ورماح السيد السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح بيان للمحافظة أن مطالب الأهالي تنوعت بين الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الإنارة، إلى جانب عدد من الاحتياجات الخدمية الأخرى.

ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المطالب، بما يضمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، ويسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بجودة الحياة بها.