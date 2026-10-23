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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تعامد للشمس بمشاركة 7 آلاف سائح وزائر.. إطلاق مبادرة القرية المنتجة.. وإفتتاح مختبر التبريد الحضرى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ  24 ساعة من يوم الخميس الموافق:  22/10/2026.

شهد معبد أبوسمبل، اليوم الخميس، الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني ، والتى تعتبر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية الفريدة التي توارثتها الأجيال على مدار نحو 33 قرناً ، وتجسد ما بلغه المصريون القدماء من تقدم علمي وهندسي وفلكي، إلى جانب براعتهم في النحت والتخطيط والتصوير المعمارى ، وهو ما تعكسه المعابد والآثار العريقة التي شيدوها، وتتكرر الظاهرة مرتين سنوياً في 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد ، و22 فبراير ارتباطا بموسم الزراعة والفيضان واستمرت لمدة 22 دقيقة، بدأت من الساعة 6:55 صباحًا حتى الساعة 7:17 صباحًا.

https://www.elbalad.news/7151537


جهود متنوعة 

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، والتى تستهدف التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم الإقتصاد المحلى ويرفع مستوى المعيشة لأبناء الريف، وذلك في إطار التكامل مع مستهدفات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بحضور المهندسة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة للبحوث وتطوير الصناعة والمشرف على المبادرة، والسيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس أحمد الشرقاوى إستشارى المبادرة، فضلاً  عن ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وصغار المزارعين والمنتجين  .

https://www.elbalad.news/7152154

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية معرض المخرجات الناتجة عن ورش العمل الخاصة بمشروعات تطوير الفراغات العمرانية تحت عنوان " مختبر التبريد الحضرى " ، والتى تستهدف تحسين جودة المساحات العامة وتهيئتها بما يتلاءم مع الظروف المناخية والطبيعة البيئية لمدينة أسوان، وذلك بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب فى إبتكار حلول عملية للتحديات المناخية، ووفقاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان. 

https://www.elbalad.news/7152161

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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