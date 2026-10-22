محافظ أسوان يفتتح معرض مخرجات مختبر التبريد الحضري لتطوير الفراغات العمرانية

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية معرض المخرجات الناتجة عن ورش العمل الخاصة بمشروعات تطوير الفراغات العمرانية تحت عنوان " مختبر التبريد الحضرى " ، والتى تستهدف تحسين جودة المساحات العامة وتهيئتها بما يتلاءم مع الظروف المناخية والطبيعة البيئية لمدينة أسوان، وذلك بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب فى إبتكار حلول عملية للتحديات المناخية، ووفقاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى للأكاديمية العربية، فضلاً عن عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، وممثلى الجهات المشاركة فة تنفيذ المبادرة.

" مختبر التبريد الحضرى " .. إبداعات شبابية لتطوير المساحات العامة

وحرص محافظ أسوان على إجراء حوار نقاشى مثمر مع الطلاب والطالبات المشاركين فى إعداد مشروعات تطوير الفراغات العمرانية ، والبالغ عددهم 24 طالب وطالبة من كليات الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة أسوان للتعرف على أفكارهم وإبداعاتهم في تصميم حلول عمرانية مبتكرة تسهم في الحد من تأثير إرتفاع درجات الحرارة ، وتوفير بيئات أكثر إعتدالاً وراحة للمواطنين.

وتضمنت المشروعات عددًا من المواقع الحيوية بمدينة أسوان، شملت حديقة المحمودية، وفراغ ميدان المحطة، وحديقة درة النيل، وحديقة الشجرة، وحديقة 6 أكتوبر بمنطقة الشيخ هارون، وذلك بعد التحضير والإعداد المسبق لها من خلال ورش عمل تم عقدها على مدار أسبوع بقاعات مكتبة مصر العامة، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي، بما يضمن مراعاة إحتياجات المواطنين وطبيعة إستخدامهم للفراغات العامة.

حوار مفتوح حول دور الشباب في بناء مدن المستقبل

وعقب إفتتاح المعرض، شارك المهندس عمرو لاشين فى الجلسة النقاشية التى تناولت دور الشباب في المشاركة المجتمعية وإبتكار الحلول اللازمة لتطوير مدن المستقبل ، وقامت بإدارتها الدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية.

وشهدت الجلسة إستعراضاً للأفكار والمقترحات التي قدمها الطلاب لتطوير المساحات العامة، والإستفادة من الحلول العمرانية الملائمة للبيئة المحلية بما يسهم في تعزيز كفاءة إستخدام الفراغات الحضرية، والحد من آثار الحرارة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.

رؤية أسوان 2040.. نحو تنمية عمرانية مستدامة

وفي كلمته، أشاد المهندس عمرو لاشين بالمشروعات التي قدمها الشباب، وما تضمنته من أفكار مبتكرة ورؤى إبداعية تعكس قدرتهم على المشاركة الفاعلة فى صياغة مستقبل أكثر إستدامة لمدينة أسوان من خلال تطوير المساحات العامة بما يتناسب مع طبيعتها المناخية والبيئية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما إستعرض المحافظ محاور رؤية أسوان 2040، وما تستهدفه من تحقيق التنمية المتكاملة بمختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية توظيف الأفكار العلمية والإبداعية في تنفيذ مشروعات التطوير العمراني، بما يتماشى مع خصوصية أسوان وطبيعتها الحضارية والبيئية، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية متميزة.

وقدم محافظ أسوان الشكر والتقدير للدور الرائد الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق، في دعم مشروعات تطوير المناطق والفراغات العمرانية، وتعزيز جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن المصرية.

كما أثنى على التعاون المثمر والبناء مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والشراكة المستمرة مع فرع جنوب الوادى بقيادة الدكتور الفيصل عبد الحميد، بما يدعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، ويتيح الفرصة أمام الشباب لتقديم حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه المجتمع.

مبادرة " أسوان بشبابها أجمل "

أكد المهندس عمرو لاشين أن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " تستهدف تعزيز مشاركة الشباب فى تحسين المظهر الحضارى والجمالي للمحافظة ، وترسيخ روح الإنتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم، بإعتبارهم شركاء أساسيين فى تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لعاصمة الشباب الإفريقى .

شراكة متكاملة لدعم الإبتكار والتبريد الحضرى

وشارك في إعداد وتنفيذ مخرجات " مختبر التبريد الحضرى " صندوق التنمية الحضرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وجامعة أسوان، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ، إلى جانب الفريق الإستشارى من جامعة النيل، فى إطار تعاون مشترك يستهدف توظيف المعرفة الأكاديمية والخبرات الفنية في تطوير الفراغات العمرانية.

وكانت قد إنطلقت سلسلة من الجلسات الإفتراضية لمختبر التبريد الحضري بأسوان، تزامنًا مع فعاليات أكتوبر الحضري، بمشاركة طلاب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع جنوب الوادي، وجامعة أسوان، وقام بإفتتاحها محافظ أسوان، بهدف إستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة بإعتباره أحد أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدينة.

وتناولت الجلسات مجموعة من الاستراتيجيات والحلول التي تسهم في الحد من تأثير الحرارة داخل البيئات الحضرية، بدءًا من اختيار ألوان وخامات المباني، مرورًا بتطبيقات التظليل وزيادة المساحات الخضراء، وصولًا إلى الحلول المستوحاة من الطبيعة، بما يساعد على جعل المساحات العامة أكثر اعتدالًا وملاءمة للمواطنين.

وخلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، إجتمع الطلاب بمدينة أسوان للمشاركة في أنشطة التصميم والتطبيق العملى ، ودراسة التحديات المناخية والعمرانية على أرض الواقع ، والعمل بصورة تشاركية على إبتكار حلول للتبريد الحضرى تستلهم طبيعة أسوان وتراثها ، وتستجيب لإحتياجات سكانها.

تكريم المشاركين فى تنفيذ مشروعات تطوير الفراغات العمرانية

قام محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير للمشاركين فى تنفيذ مشروعات تطوير الفراغات العمرانية تقديراً لجهودهم المتميزة فى التنفيذ بأفكار إبتكارية ورؤى إبداعية.