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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين.. ويوجه لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لإحتياجاتهم.

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد الرضوان، وسط حضور جموع المواطنين، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية.

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فضلاً عن عدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والتنفيذية والدينية.

جهود متنوعة

خطبة الجمعة بعنوان «الذوق العام.. رقى السلوك وجمال الأخلاق»

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «الذوق العام.. رقى السلوك وجمال الأخلاق»، والتي ألقاها الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان، حيث سلطت الضوء على أهمية التحلى بمكارم الأخلاق، والإرتقاء بالسلوكيات والتعاملات اليومية، ونشر قيم الإحترام المتبادل وحسن التعامل بين أفراد المجتمع بما يسهم فى تعزيز الترابط المجتمعى وترسيخ القيم الإيجابية .

ويأتى ذلك في إطار حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها، بالتوازى مع دعم القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التى تسهم فى بناء مجتمع متماسك.

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