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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصعيد اللواء رماح هاشم لتولي منصب السكرتير العام لمحافظة أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تم تصعيد اللواء رماح السيد هاشم لتولي منصب السكرتير العام لمحافظة أسوان، بناءا على كفاءته والدور الحيوية الذى قام به فى العديد من الملفات خلال الفترة الماضية ، وذلك في إطار حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين، تستهدف الدفع بالكفاءات القيادية وتطوير منظومة العمل المحلي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد أصدرت حركة محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين بعدد من المحافظات، تضمنت تعيينات وتنقلات وتصعيد عدد من القيادات المحلية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المحليات، وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي، وتصعيد العناصر المتميزة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين.

حركة محلية محدودة لتعزيز كفاءة القيادات التنفيذية بالمحافظات

وتضمنت الحركة نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم والمساعدين بمحافظات قنا والوادي الجديد والمنوفية والبحيرة وأسوان، إلى جانب تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز لتولي مناصب سكرتيري عموم مساعدين بمحافظتي المنيا والبحيرة، بما يدعم تطوير الأداء الإداري والتنفيذي، ويعزز كفاءة منظومة العمل المحلي.

التواجد الميداني وسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحركة تستهدف ضبط منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، مع التركيز على التواجد الميداني المستمر بالشارع، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم، ومتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في مختلف الملفات اليومية، خاصة المرتبطة بالخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التفاني والإخلاص في العمل لخدمة المواطنين

وشددت الدكتورة منال عوض على أن المرحلة الحالية تتطلب التفاني والإخلاص من جميع العاملين بالإدارة المحلية، وبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطنين، والتواجد الميداني الفعال، وسرعة التعامل مع المشكلات، وتنفيذ الملفات التنموية والخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الأداء بالمحافظات.

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