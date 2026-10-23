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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.. محافظ أسوان يتفقد منطقة الرضوانية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية بنطاق منطقة الرضوانية ، بمشاركة أهالى المنطقة ، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضوان للوقوف على أبرز المطالب والشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم على أرض الواقع.

الاستماع لمطالب الأهالى وتوجيهات بسرعة التدخل لتحسين الخدمات

وخلال الجولة ، حرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب واحتياجات وشكاوى الأهالى ، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية ، حيث وجه المسئولين بسرعة التدخل والتعامل مع المطالب التى تم عرضها ، والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .

جهود متنوعة

النظافة العامة والإنارة فى مقدمة المطالب .. وتحرك تنفيذى للاستجابة لشكاوى المواطنين

وتنوعت مطالب الأهالى بين الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الإنارة، إلى جانب عدد من الاحتياجات الخدمية الأخرى، وهو ما وجه المحافظ بشأنه بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المطالب، بما يحقق الإستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، ويسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة وتحسين جودة الحياة بها .

وتعكس الجولة حرص محافظ أسوان على التواجد الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم الفعلية ، للوقوف على المشكلات والتحديات التى تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بالتوازى مع متابعة مستوى أداء الخدمات والمرافق العامة، بما يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية ويدعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة.

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