لطلاب أولى ثانوي .. رابط منصة كيريو للبرمجة وخطوات التسجيل عليها

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي ، بشأن بدء الدراسة على منصة كيريو اليابانية ( منصة Qureo ) للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها على فيس بوك : على جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الذين تسلموا بيانات حساباتهم الخاصة بمنصة كيريو ، الالتزام بالدخول إلى المنصة والبدء في الدراسة وفقا للخطوات التالية :

*بيانات الدخول على منصة Qureo : استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور بعد تسلمهما من المدرسة

*الدخول على منصة Qureo : يتم الدخول من خلال أيقونة منصة كيريو الموجودة على جهاز التابلت المدرسي ، ثم فتح رابط التسجيل والدخول على الحساب بإستخدام بيانات الطالب

*بدء المنهج الدراسي : بعد تسجيل الدخول بنجاح ، يبدأ الطالب في : (التدريب على محتوى منصة Qureo - تنفيذ التدريبات والأنشطة المطلوبة - حل المستويات المتاحة على المنصة بالتدرج - متابعة تقدم الطالب واستكمال المستويات المطلوبة أولا بأول )

وشددت المدارس الثانوية على ضرورة التأكد من ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بصورة صحيحة ، وعدم مشاركة بيانات حساب الطالب على منصة Qureo مع الآخرين

وأكدت المدارس الثانوية ، أن الهدف هو الإستفادة الفعلية من منصة Qureo وتنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي من خلال التدريب المستمر وإنجاز المستويات المقررة

رابط منصة Quero للبرمجة

أعلنت المدارس أنه يمكن الآن الدخول على رابط منصة Quero للبرمجة من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education/login

وكانت قد أُتيحت لأكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة فرصة تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية والمشاركة في اختبار "TOFAS" الدولي، مع حصول الطلاب المجتازين على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، فضلًا عن التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، بما يسهم في إعداد طالب المستقبل القادر على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بدأت في تعليم الطلاب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال، ولا سيما في تنمية قدرة الطلاب على التفكير بطريقة خوارزمية ومنهجية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف لا يقتصر على تدريب الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى تمكينهم من فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، والمنطق وراء استخدامه، والأسباب التي تستدعي توظيف هذه الأدوات، بما يعزز قدرتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والفعال للتكنولوجيا، ويؤهلهم للمساهمة بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.