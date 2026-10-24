قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 أرزاق وخيرات تتنزل عليك يوميا
أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل
ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من الحرب مع إيران
التحالف : تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه الرياض
مدافع منتخب الجزائر على رادار الأهلي في يناير.. إعجاب كبير بقدرات اللاعب
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة
لطلاب أولى ثانوي .. رابط منصة كيريو للبرمجة وخطوات التسجيل عليها
شقق للإيجار وورفع الحد الأدنى للمعاشات.. مفاجآت الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب أولى ثانوي .. رابط منصة كيريو للبرمجة وخطوات التسجيل عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي ، بشأن بدء الدراسة على منصة كيريو اليابانية ( منصة Qureo ) للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها على فيس بوك : على جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الذين تسلموا بيانات حساباتهم الخاصة بمنصة كيريو ، الالتزام بالدخول إلى المنصة والبدء في الدراسة وفقا للخطوات التالية :

*بيانات الدخول على منصة Qureo  : استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور بعد تسلمهما من المدرسة

*الدخول على منصة Qureo : يتم الدخول من خلال أيقونة منصة كيريو الموجودة على جهاز التابلت المدرسي ، ثم فتح رابط التسجيل والدخول على الحساب بإستخدام بيانات الطالب

*بدء المنهج الدراسي : بعد تسجيل الدخول بنجاح ، يبدأ الطالب في : (التدريب على محتوى  منصة Qureo - تنفيذ التدريبات والأنشطة المطلوبة - حل المستويات المتاحة على المنصة بالتدرج - متابعة تقدم الطالب واستكمال المستويات المطلوبة أولا بأول )

وشددت المدارس الثانوية على ضرورة التأكد من ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بصورة صحيحة ، وعدم مشاركة بيانات حساب الطالب على منصة Qureo مع الآخرين

وأكدت المدارس الثانوية ، أن الهدف هو الإستفادة الفعلية من منصة Qureo  وتنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي من خلال التدريب المستمر وإنجاز المستويات المقررة 

رابط منصة Quero للبرمجة 

أعلنت المدارس أنه يمكن الآن الدخول على رابط منصة Quero للبرمجة  من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education/login 

وكانت قد أُتيحت لأكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة فرصة تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية والمشاركة في اختبار "TOFAS" الدولي، مع حصول الطلاب المجتازين على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، فضلًا عن التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، بما يسهم في إعداد طالب المستقبل القادر على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بدأت في تعليم الطلاب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال، ولا سيما في تنمية قدرة الطلاب على التفكير بطريقة خوارزمية ومنهجية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف لا يقتصر على تدريب الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى تمكينهم من فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، والمنطق وراء استخدامه، والأسباب التي تستدعي توظيف هذه الأدوات، بما يعزز قدرتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والفعال للتكنولوجيا، ويؤهلهم للمساهمة بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.

المدارس منصة Qureo الصف الأول الثانوي الدراسة منصة كيريو منصة كيريو اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها.. وهل زيارة الأولياء للموعظة فقط؟

الأغنام

هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها؟.. الإفتاء توضح

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: استهداف دور العبادة إرهاب بشع وانتهاك لحرمة النفس البشرية

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد