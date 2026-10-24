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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

الزمالك يسعى لحسم التأهل أمام الجيش الرواندي

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب، التي أقيمت في رواندا، بعدما نجح في تحقيق الانتصار بهدف دون رد، سجله المهاجم ناصر منسي في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات، بينما سيكون مطالبًا بالحفاظ على تركيزه طوال دقائق المباراة، لتجنب أي مفاجآت قد تعقد مهمته في حسم بطاقة التأهل.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز، ومواصلة المشوار في البطولة الإفريقية، التي يسعى الفريق للمنافسة على لقبها خلال الموسم الحالي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش الرواندي

ومن المتوقع أن يعتمد معتمد جمال على مجموعة من العناصر الأساسية، مع إجراء بعض التعديلات وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات المباراة، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد؟، مصطفى الزناري، محمود حمدي الونش، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، مع المفاضلة بين آدم كايد وربيع حريمات وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، حسام أشرف، شيكو بانزا.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني اختياراته النهائية قبل انطلاق المباراة، في ظل رغبته في تحقيق التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، وضمان عبور الفريق إلى المرحلة المقبلة من البطولة الإفريقية

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