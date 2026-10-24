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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي
أ ش أ

تابع الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله أحمد البدوي، التي تشهد توافد مئات الآلاف من محبيه ومريديه من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الزائرين من الدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية عامرة بالابتهال والدعاء.

وأكد الدكتور علاء عبدالمعطي، في تصريح، أن محافظ الغربية رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزتها التنفيذية والخدمية، وتعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وضمان خروج الاحتفالات بالصورة التي تليق بمكانة المسجد الأحمدي التاريخية والروحية، ومكانة مدينة طنطا باعتبارها أحد أبرز المقاصد الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن المولد يمثل مناسبة دينية ومجتمعية بارزة تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة.

وقد تابع المحافظ انتظام الخدمات الطبية والإسعافية بمحيط المسجد الأحمدي وساحة الاحتفالات، واطمأن على جاهزية نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، كما تفقد تمركزات المرور والخدمات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى منطقة الاحتفالات، موجهًا باستمرار التواجد الميداني للقيادات التنفيذية على مدار ساعات الاحتفال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة الزائرين.

وفي السياق، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الغربية متابعة مجريات الاحتفالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للزائرين.

كما جرى تعزيز الخدمات الطبية والإسعافية، وتكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتيسير دخول الزائرين وخروجهم، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستقبال ضيوف طنطا خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وحتى انتهاء فعاليات المولد، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة على جهودها في تنظيم الاحتفالات وتقديم الخدمات للزائرين، ومشددًا على أن سلامة المواطنين وراحتهم تأتيان في مقدمة الأوليات.

الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية أحمد البدوي

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