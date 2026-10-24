ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من الحرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "السفن الحربية الأمريكية العائدة من الشرق الأوسط قد تتوقف في كوبا في طريق عودتها من الحرب مع إيران"، في أحدث اقتراح له لاتباع نهج تدخلي تجاه الدولة المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي في جنوب فلوريدا الليلة الماضية : "سنتوقف لفترة وجيزة.. ففي الواقع، ما سنفعله مع كوبا.. هو أننا سنعود من إيران، وستمر تلك السفن الجميلة بمحاذاة كوبا. سنجعل إحداها تتوقف على بعد حوالي 50 ياردة من الساحل. سيرفعون أيديهم. وبعد ذلك سنرسل وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام الصفقة معهم".

وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يتطرق إليها في الأشهر الأخيرة. إلا أنه أعاد طرحها ردا على سؤال من الحضور حول كوبا. وتحدث ترامب خلال التجمع الانتخابي الذي يأتي قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي، حيث أعرب فيها الناخبون عن قلقهم إزاء تأثير الحرب الأمريكية على إيران على أسعار السلع، من الوقود إلى المواد الغذائية.

وكان كل من روبيو وترامب قد أبديا تفاؤلا كبيرا بشأن التدخل في كوبا، حيث أشار ترامب سابقا إلى أن كوبا ستكون "الوجهة التالية" للتدخل الخارجي، بعد انحسار الحرب مع إيران. وفي مايو الماضي، لوح ترامب وروبيو بشبح التدخل العسكري الأمريكي في كوبا.