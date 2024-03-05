عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

سعر رينو تاليانت
سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصرية للسيارات العديد من الطرازات الجديدة التي يرغب المصريون في اقتنائها، خصوصا بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي يشهد سوق السيارات المصري حالياً حالة من الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، ما أعاد الروح لإنعاش سوق السيارات من جديد.

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

- مواصفات الأمان بـ رينو تاليانت

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2024 بعدد غير محدود من وسائل السلامة والأمان، منها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

- مواصفات رينو تاليانت موديل 2024

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تمتلك سيارة رينو تاليانت موديل 2024 عددا كبيرا من المميزات، منها تكييف، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش من القماش، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وGPS، وقفل مركزي للأبواب.

- سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2024 يصل سعرها إلى 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2024، تتوافر بسعر مليون و25 ألف جنيه.

الطرازات الجديدة انخفضت أسعار السيارات اسعار السيارات الجديدة رينو تاليانت رينو تاليانت موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

خطوات تساعدك علي اختيار الكاوتش المناسب لسيارتك

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

جيلي ستار راي العائلية تظهر لأول مرة في مصر.. صور

علامات تدل على ضرورة تغيير زيت الفتيس.. تعرف عليها

لادا فيستا تعود من جديد بتلك المواصفات| فيديو

شانجان لومين الهاتشباك الكهربائية بـ111 ألف جنيه

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أرمينيا: هناك تطور ديناميكي فى مجال السياحة بيننا وبين مصر

السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية.. وهدفنا تعزيز التعاون المشترك

السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الأرمينية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز

تقديرا للعلاقات الراسخة.. رئيس الإمارات وأمير الكويت يتبادلان الأوسمة والقلادات

تعددت البلاغات.. مريض نفسي يروع السيدات بقرية توشكى بأسوان

جامعة عين شمس تنظم معرضا للمنتجات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه ؟!

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ