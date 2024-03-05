سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصرية للسيارات العديد من الطرازات الجديدة التي يرغب المصريون في اقتنائها، خصوصا بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي يشهد سوق السيارات المصري حالياً حالة من الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، ما أعاد الروح لإنعاش سوق السيارات من جديد.

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

- مواصفات الأمان بـ رينو تاليانت

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2024 بعدد غير محدود من وسائل السلامة والأمان، منها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

- مواصفات رينو تاليانت موديل 2024

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

تمتلك سيارة رينو تاليانت موديل 2024 عددا كبيرا من المميزات، منها تكييف، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش من القماش، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وGPS، وقفل مركزي للأبواب.

- سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر رينو تاليانت موديل 2024 الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2024 يصل سعرها إلى 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2024، تتوافر بسعر مليون و25 ألف جنيه.