أسعار كيا سورينتو العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يشهد انخفاضا بأسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، وذلك أدي لـ حدوث تراجع كبير بأسعار السيارات الجديدة التي تعرض بالأسواق والتي كان يوضع علي سعرها الرسمي سعر إضافي " أوفر برايس " .

سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك كيا سورينتو العائلية :

سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة كيا سورينتو موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 67 لترا ، وتصل قوة محركها الي 230 حصانا، ويصل عزم دورانها الي 350 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات كيا سورينتو موديل 2023:

سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

تحتوي سيارة كيا سورينتو الجديدة علي الكثير من المميزات منها، نظام دعم القطنية، وسقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لـ تشغيل السيارة بدون مفتاح، وبها نظام فتح وغلق بدون مفتاح، ونظام لفتح وإغلاق صندوق الأمتعة بتقنية كهربائية، وأنوار داخلية متعددة الألوان، ونظام تكييف ثنائي المناطق.

سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة الي ان سيارة كيا سورينتو موديل 2023 تضم أيضا لوحة عدادات رقمية، وبها إمكانية التحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية، ومرايا جانبية مزودة بإشارات، ومصابيح متحركة .

- سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

تظهر سيارة كيا سورينتو موديل 2023 العائلية الجديدة بسوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الجديد إلى 3 ملايين و 749 ألف جنيه.