ينتشر بسوق السيارات عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن سوق السيارات يشهد حالة من الانتعاش نتيجة تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، وتعود تلك الانخفاضات إلي استقرار سعر صرف الدولار .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

عزم دوران نيسان سنترا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوتها إلي 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر 821 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 يصل سعرها الي 999 ألف جنيه .

- كيا جراند سيراتو موديل 2024 :

بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

تحصل سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

قوة سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تصل الي 76 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها إلي 100 نيوتن/متر .

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 915 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

تصل سرعة سوزوكى سويفت موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 107 نيوتن/متر، وقوتها الي 84 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل سعرها الي 724 ألف جنيه .

- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 :

بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

سعه خزان وقود هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.3 ثانية، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر، وقوة 121 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

الفئة الأولي تباع بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 890 ألف جنيه .