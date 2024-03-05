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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انخفاض الأسعار.. سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

بعد انخفاض الأسعار
بعد انخفاض الأسعار ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

ينتشر بسوق السيارات عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن سوق السيارات يشهد حالة من الانتعاش نتيجة تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، وتعود تلك الانخفاضات إلي استقرار سعر صرف الدولار .

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- نيسان سنترا موديل 2024 :

 بعد انخفاض الأسعار  ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

عزم دوران  نيسان سنترا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوتها إلي 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة  نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر 821 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان سنترا موديل 2024 يصل سعرها الي 999 ألف جنيه .

- كيا جراند سيراتو موديل 2024 :

 بعد انخفاض الأسعار  ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

تحصل سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

 بعد انخفاض الأسعار  ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

قوة سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تصل الي 76 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها إلي 100 نيوتن/متر .

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 915 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

 بعد انخفاض الأسعار  ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

تصل سرعة سوزوكى سويفت موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 107 نيوتن/متر، وقوتها الي 84 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل سعرها الي 724 ألف جنيه .

- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 :

 بعد انخفاض الأسعار  ..سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

سعه خزان وقود هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.3 ثانية، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر، وقوة 121 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

الفئة الأولي تباع بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 890 ألف جنيه .

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