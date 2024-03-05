سعر ام جى 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس.. صور

أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري تشهد انخفاضات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان السوق المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي يقدمها الصانع الصيني من ضمنها ام جى 5 موديل 2024 ، وتنتمي ام جى 5 لفئة السيارات السيدان .

أسعار ام جى 5 موديل 2024 بعد ترجع الأوفر برايس

- وسائل السلامة بـ ام جى 5 :

أسعار ام جى 5 موديل 2024 بعد ترجع الأوفر برايس

زودت سيارة ام جى 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة على ركن السيارة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام لـ توزيع لقوة الفرامل الكترونيا EBD، ونظام الثبات الديناميكي ESP.

- محرك ام جى 5 موديل 2024 :

أسعار ام جى 5 موديل 2024 بعد ترجع الأوفر برايس

سرعة ام جى 5 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سعه محرك السيارة الي 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية .

- أسعار ام جى 5 موديل 2024 بعد ترجع الأوفر برايس :

أسعار ام جى 5 موديل 2024 بعد ترجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بعد تراجع الأوفر برايس بسعر مليون و 100 ألف جنيه .