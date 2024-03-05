إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة| تفاصيل

عجلات السيارة تعمل على زيادة قوة وأداء السيارة بجانب تمسكها على الطريق، وبالتالي يجب الاهتمام بالعجلات والعمل على صيانتها باستمرار لضمان الحصول علي أفضل أداء، بالإضافة إلي أن العجلات لها دور هام في تأمين سلامة السائق والركاب .

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

كما أن العجلات لها دور هام في دعم وزن السيارة، وامتصاص الصدمات على الطريق، ونقل قوى الجر والكبح إلى سطح الطريق .

- إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة :

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

1- قياس ضغط الهواء باستمرار :

ضغط الهواء يؤثر بشكل كبير على أداء العجلات ، ويتسبب في تلفها، وبالتالي يجب فحص ضغط الهواء بانتظام باستخدام عداد الضغط.

2- الكشف علي توازن وترصيص العجلات :

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

العجلات الغير متوازنة تتسبب في اهتزازات أثناء القيادة، وذلك يؤدي إلى اعوجاج العجلات وتقليل عمرها الافتراضي .

3- نظافة العجلات :

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

يجب تنظيف العجلات بانتظام لإزالة الأوساخ والرواسب التي تتسبب في تآكل جسم الإطار.

4- استبدال الإطارات :

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

من الضروري ان يتم استبدال الإطارات عندما يصل عمق النقش إلى حد معين.

5- الابتعاد عن القيادة بسرعات عالية :

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة

للحفاظ علي العجلات يجب الابتعاد عن القيادة بسرعات عالية على الطرق غير المستوية والمموجة، بالإضافة الي تجنب الانعطافات الحادة والتوقف السريع.