اركب مازدا 3 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من السيارات التي تم توافرها بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة .

ويعود انخفاض الأسعار إلي استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة توافر قطع غيارها .

سعر مازدا 3 موديل 2008 بعد الانخفاضات بسوق المستعمل

- محرك مازدا 3 موديل 2008 :

سعر مازدا 3 موديل 2008 بعد الانخفاضات بسوق المستعمل

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت مازدا 3 من قطع مسافة تصل إلي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

- مواصفات مازدا 3 السيدان :

سعر مازدا 3 موديل 2008 بعد الانخفاضات بسوق المستعمل

زودت مازدا 3 موديل 2008 بالعديد من المميزات الحديثة منها، صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض أيضا بنفس لون السيارة ، وتمتلك شبكة امامية يتوسطها شعار مازدا ، وبها 4 جنوط للكاوتش .

- سعر مازدا 3 موديل 2008 بعد الانخفاضات بسوق المستعمل :

سعر مازدا 3 موديل 2008 بعد الانخفاضات بسوق المستعمل

تتوافر سيارة مازدا 3 موديل 2008 للبيع بسوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وقوة محركها .