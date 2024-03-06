في ظل تراجع الأسعار.. ميتسوبيشي كولت بـ100 ألف جنيه

يوجد بسوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من إصدارات السيارات التي تم توافرها للبيع ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات شبابية بمحركات قوية ، بالإضافة الي ان تلك الإصدارات تواجدت بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة التي كان سببها استقرار سعر صرف الدولار .

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

- مواصفات ميتسوبيشي كولت الهاتشباك :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

زودت سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتمتلك مصابيح ضباب أمامية ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- محرك ميتسوبيشي كولت موديل 1990 :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

تحصل سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت كولت من قطع مسافة تصل الي 200 الف/كم .

- سعر ميتسوبيشي كولت موديل 1990 بسوق المستعمل :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

تباع سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .