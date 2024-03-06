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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في ظل تراجع الأسعار.. ميتسوبيشي كولت بـ100 ألف جنيه

في ظل تراجع الأسعار
في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

يوجد بسوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من إصدارات السيارات التي تم توافرها للبيع ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات شبابية بمحركات قوية ، بالإضافة الي ان تلك الإصدارات تواجدت بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة التي كان سببها استقرار سعر صرف الدولار .

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

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- مواصفات ميتسوبيشي كولت الهاتشباك :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

زودت سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتمتلك مصابيح ضباب أمامية ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- محرك ميتسوبيشي كولت موديل 1990 :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

تحصل سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت كولت من قطع مسافة تصل الي 200 الف/كم .

- سعر ميتسوبيشي كولت موديل 1990 بسوق المستعمل :

في ظل تراجع الأسعار ميتسوبيشي كولت بـ 100 ألف جنيه

تباع سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

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