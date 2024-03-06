عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

سعر الفاروميو تونالى
سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن هذه السيارات الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث يقبل المواطنين علي السيارات العائلية لما يتوافر بها من مميزات ومساحتها الرحبة ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد بمصر بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير .

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

سعر أغلى سيارات BMW الرياضية في مصر

- محرك الفاروميو تونالى موديل 2024 :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

قوة الفاروميو تونالى موديل 2024 تصل الي 256 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة ، وتتسارع تونالى من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية .

- وسائل الأمان بـ الفاروميو تونالى :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

زودت الفاروميو تونالى الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أبعاد الفاروميو تونالى الـ SUV :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

تتوافر سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4528 مم، وعرض 2082 مم، وارتفاع 1693 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- أسعار الفاروميو تونالى موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 10 ألاف جنيه .

سوق السيارات المصرى إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 السيارات الـ SUV الرياضية الفاروميو تونالى موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

بعد انخفاض الأسعار.. سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه.. صور

شاهد.. هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق.. صور

سعر ام جى 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس.. صور

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة| تفاصيل

سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

مينى كانترى مان 2024 الرياضية تظهر بتلك المواصفات

ترشيحاتنا

تخطى الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن

حماس تكشف عن 3 خطوط عريضة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

رضا سليم يسافر مع الأهلي إلى السعودية

الصحة: صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الطبية

مقترح حكومي لتطوير نظام الثانوية العامة.. وتعليم النواب: ننتظر مناقشته كمشروع قانون

المركزي المصري يوجه البنوك بدراسة طلبات تدبير النقد للمستثمرين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ