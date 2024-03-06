يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن هذه السيارات الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث يقبل المواطنين علي السيارات العائلية لما يتوافر بها من مميزات ومساحتها الرحبة ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد بمصر بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير .

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

- محرك الفاروميو تونالى موديل 2024 :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

قوة الفاروميو تونالى موديل 2024 تصل الي 256 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة ، وتتسارع تونالى من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية .

- وسائل الأمان بـ الفاروميو تونالى :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

زودت الفاروميو تونالى الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أبعاد الفاروميو تونالى الـ SUV :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

تتوافر سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4528 مم، وعرض 2082 مم، وارتفاع 1693 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- أسعار الفاروميو تونالى موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 10 ألاف جنيه .