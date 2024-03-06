سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن هذه السيارات الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث يقبل المواطنين علي السيارات العائلية لما يتوافر بها من مميزات ومساحتها الرحبة ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد بمصر بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير .
- محرك الفاروميو تونالى موديل 2024 :
قوة الفاروميو تونالى موديل 2024 تصل الي 256 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة ، وتتسارع تونالى من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية .
- وسائل الأمان بـ الفاروميو تونالى :
زودت الفاروميو تونالى الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .
- أبعاد الفاروميو تونالى الـ SUV :
تتوافر سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4528 مم، وعرض 2082 مم، وارتفاع 1693 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .
- أسعار الفاروميو تونالى موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 10 ألاف جنيه .