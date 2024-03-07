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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو موديل 2024.. تفاصيل

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2024

تمكنت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بعد تقديمها باقة من السيارات المتنوعة ومنها اصدارات الايقونة "سيراتو" والتي تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، ضمن موديلات 2024 وتحت لقب "جراند سيراتو".

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ويمكن شراء كيا جراند سيراتو موديل 2024 بأرخص سعر، وذلك عن للفئة الأولى LX FO، والتي تقدم بقيمة رسمية قدرها 1,449,900 جنيه، حيث يقل سعرها بقيمة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه مقارنة بالفئة الثانية والثالثة.

كيا جراند سيراتو 2024 

وتأتي جميع الفئات الخاصة بالسيارة كيا جراند سيراتو 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

 

ويمكن للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، بالاضافة إلى عدد من التجهيزات منها، اضاءة LED، مرايات كهربائية، مثبت سرعة، انذار، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

كيا جراند سيراتو 2024 

كما تضم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 كاميرا خلفية، حساسات ركن، عجلة قيادة مالتي فانكشن، جنوط، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وريموت تحكم، بصمة، فتحة سقف كهربائية، نظام ايموبليزر مانع السرقة، وسائد هوائية للحماية.

 

وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو 2024 على مجموعة من انظمة الحماية منها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، متابعة ضغط الاطارات، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي ومدخل AUX وUSB، زر تشغيل وايقاف المحرك.

كيا جراند سيراتو 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 

 

أول فئة كيا جراند سيراتو 2024 بسعر مليون و449.900 جنيه.

ثاني فئة كيا جراند سيراتو 2024 بسعر مليون و549.900 جنيه.

ثالث فئة كيا جراند سيراتو 2024 بسعر مليون و649.900 جنيه.

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