تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الانترنت تحت مفهوم الـ"زيرو"، عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، حيث وصل سعرها إلى مليون و200 ألف جنيه، على الرغم أن سعر السيارة منذ اسبوع تقريبًا كان يبلغ مليون و350 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2024

شيري تيجو 7 موديل 2024

ونرصد هنا ظاهرة تراجع الأوفر برايس بشكل كبير عن معظم السيارات، بينما تقدم السيارة بأسعار رسمية تبلغ مليون و185 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، بينما يبلغ سعر الفئة الأولى نحو مليون و125 ألف جنيه، حيث تقدم عبر فئتين فقط.

شيري تيجو 7 موديل 2024

وتأتي هذه الانخافضات السعرية بعد الاعلان عن صفقات جديدة تنعش الاقتصاد المصري مع تدفق مليارات الدولارات، وتقدم السيارة صاحبة هذا الموضوع بعدد كبير من التجهيزات منها فتحة سقف بانوراما زجاجية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، كاميرا، حساسات حركة، مثبت سرعة.

شيري تيجو 7 موديل 2024

وتحتوي النسخة شيري تيجو 7 موديل 2024 هاي لاين على زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، وجنوط رياضية، مصابيح ضباب، سبويلر خلفي، نظام الثبات الالكتروني ESP، ونظام صوتي ترفيهي.

شيري تيجو 7 موديل 2024

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 قوتها من محرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 145 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات اوتوماتيك 6 غيار.