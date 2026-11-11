فتاوى وأحكام.. حكم إخراج الطعام البايت للصدقة؟..هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها؟..ثواب قراءة القرآن من الهاتف؟

فتاوى وأحكام

الإفتاء: إخراج الطعام البايت للصدقة جائز بشرط

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها؟

هل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثواباً من المصحف ؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها ما يلي ..

في البداية، يتساءل الكثير عن حكم توزيع الأكل البايت للفقراء بنية الصدقة وإطعام الطعام، وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الطعام البايت فى حالة إذا كان الطعام سليما وصالحا للأكل.

هل يجوز إخراج الأكل البايت كصدقة ؟، الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن أحب الأعمال إلى الله هي إطعام الطعام وذلك لقوله تعالى: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”، فإذا كان الطعام صالحا للأكل فلا حرج فى إخراجه.

حكم توزيع الأكل البايت على الفقراء، ونصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "على الجميع في الظروف الاقتصادية الحالية خاصة، أن يطهو الطعام على قدر حاجتهم فقط، مؤكدًا أن هذا الأفضل".

وأوضح أن التصدق ببواقي الطعام جائز ولا شيء فيه، ومن الأفضل انتقاء الأفضل منه والتصدق بالطعام المتبقي، وقال الورداني أن هناك الآن مؤسسات تقوم بتجميع هذا الطعام المتبقي من "الأوبن بوفيه" ونحوه وتوزعه على الفقراء.

وأكد الورداني أن "الطعام النظيف الذي لم يمس وكنا سنأكل منه ولكن زاد عن حاجتنا الأفضل نوديه للأماكن اللي تستفيد منه".

كان هذا فى رد على سؤال مضمونه: “هل يجوز التصدق بالأطعمة الباقية من وجباتنا أفضل من رميها أم هي تدخل في قوله تعالى: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ"؟ تلقاه خلال برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية.

هل يجوز إخراج الطعام البايت للصدقة، قالت دار الإفتاء: "ليس من الضروري أن نعد وجبة كاملة، بل يمكن أن نستخدم بقايا الطعام من الوجبات الرئيسية التي أعددناها لنفسنا أو لعائلتنا، ونعطيها لشخص محتاج في محيطنا".

وأكدت دار الإفتاء على أهمية تقديم الطعام في أفضل هيئة ممكنة، مشيرة إلى أن "إطعام الطعام يُعتبر صدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نكون حريصين على تقديم الطعام في حالته الجيدة، وليس مجرد بقايا غير صالحة".

وفي إطار الحديث عن إطعام الطعام، شددت على أن هذا العمل لا يقتصر على إطعام الفقراء فقط، بل يمكن أن يتضمن أيضًا إهداء الطعام كنوع من الضيافة أو الهدايا لجيراننا وأصدقائنا، مشيرة إلى عادة جميلة كانت موجودة في المجتمع، مثل إعداد "رز بلبن" وتقديمه لجارة، معتبرةً أن هذا النوع من الإطعام يُعتبر من الأعمال الصالحة.

كما ذكرت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأبي ذر: "ازدد في المرق"، لدعوة الناس للاهتمام بجيرانهم، وقالت: "كيف يمكن أن يكون هناك شخص شبعان وجاره جائع؟".

ووجهت دار الإفتاء رسالة للسيدات الفضليات، حيث أكدت على أهمية عدم الاستهانة بأي نوع من الصدقات، مهما كانت بسيطة، وقد تكون تلك الأمور الصغيرة نافعة وكبيرة عند شخص آخر".

وأكدت أن “الصدقة المستمرة أفضل من المنقطعة، لذلك يجب علينا الاستمرار في العطاء وعدم التقليل من قيمة ما نقدمه”.

ويتساءل كثير من المسلمين عن حكم قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها بسبب النوم أو الانشغال أو النسيان، خاصة أنها من السنن النبوية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتاواها المتعلقة بأحكام هذه الصلاة وموعد أدائها.

هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟، أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى جواز قضائها إذا فاتت المسلم بسبب عذر أو نسيان، خاصة إذا كان معتادًا على أدائها.

وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات سابقة، فضل المحافظة على هذه السنة النبوية، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو ما يؤكد مكانة صلاة الضحى وأهميتها في حياة المسلم.

موعد صلاة الضحى الصحيح، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رمحين في نظر الناظر إليها، وهو ما يُقدَّر بنحو 25 دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، ويستمر حتى قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بنحو أربع دقائق، مع مراعاة اختلاف التوقيت وفقًا لإحداثيات كل مكان.

ويُستحب للمسلم أداء صلاة الضحى خلال وقتها المحدد، بينما يجوز لمن اعتاد أداءها وفاتته لعذر أن يقضيها، وفقًا لما أشار إليه عدد من الفقهاء.

فضل صلاة الضحى، أكدت دار الإفتاء أن صلاة الضحى من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ارتفاع النهار، موضحة أن ركعتي الضحى تجزئان عن الصدقات المطلوبة شكرًا لله تعالى على نعمه، إذ يحتاج كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان إلى صدقة يومية.

وأكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم من المصحف الورقي لها فضل كبير من حيث زيادة الأجر والبركة، مشيرًا إلى أن القراءة من الهاتف المحمول جائزة شرعًا ولا حرج فيها، خاصة عند الحاجة أو رغبةً في التيسير.

وأوضح العجمي، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، أن وسيلة القراءة لا تغير من أصل العبادة، ما دام المسلم يتلو كلام الله عز وجل، سواء من المصحف الورقي أو من خلال الهاتف المحمول.

هل القراءة من الهاتف تقلل ثواب تلاوة القرآن؟، وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول لا تقل في الثواب عن القراءة من المصحف الورقي، مؤكدًا أن العبرة بالكلام المقروء، وهو كلام الله عز وجل، وليس بالوسيلة المستخدمة في التلاوة.

هل القراءة من الهاتف تعد هجرًا للمصحف؟، وأشار إلى أن مفهوم هجر المصحف لا يرتبط بوسيلة القراءة، وإنما يتمثل في ترك تلاوة القرآن الكريم والانصراف عنه، موضحًا أن قراءة القرآن من الهاتف لا تعد هجرًا للمصحف ما دام المسلم محافظًا على التلاوة بانتظام.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامجه «ولا تعسروا»، أن تطبيقات القرآن الكريم المتاحة على الهواتف المحمولة تُعد وسيلة صحيحة للتلاوة، لأنها تعرض النص القرآني نفسه الموجود في المصحف الورقي.

وأضاف أن المسلم يحصل على ثواب تلاوة القرآن عند قراءته من الهاتف، كما يحصل عليه عند القراءة من المصحف الورقي، طالما يقرأ كلام الله عز وجل.