أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية بالسوق المصري

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بين موديلات 2024، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث يتم تقديمها عبر باقة من الفئات، مع سعر رسمي يصل إلى مليون و699,900 جنيه.

مواصفات وتجهيزات اسعار كيا سبورتاج 2024

فرامل يد إلكترونية.

نظام تحذير النقاط العمياء.

نظام تحديد المسارات.

متابعة ضغط الاطارات.

نظام الثبات الالكتروني.

وسائد هوائية.

فرامل مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكترونى للفرامل.

زر تشغيل إيقاف المحرك.

مكيف هواء.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

كيا سبورتاج 2024

دعم نظام آبل كار بلاى وأندرويد أوتو.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بلوتوث.

مثبت سرعة.

كاميرا خلفية.

نظام صوتي ترفيهي 6 مكبرات.

فتحة سقف زجاجية بانوراما.

حساسات ركن.

لوحة عدادات ديجيتال.

كيا سبورتاج 2024

جنوط رياضية.

مرآة ذاتية التعتيم.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1600 سي سي تيربو.

قوة إجمالية 180 حصان.

عزم اقصى للدوران 265 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

كيا سبورتاج 2024

اسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر

فئة LX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,099,900 جنيه.

فئة EX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,249,900 جنيه.

فئة AT HIGHLINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,449,900 جنيه.

فئة TOP LINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,599,900 جنيه.

فئة SPECIAL EDITION كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,649,900 جنيه.

فئة GT كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,699,900 جنيه.