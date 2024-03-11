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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية بالسوق المصري

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بين موديلات 2024، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث يتم تقديمها عبر باقة من الفئات، مع سعر رسمي يصل إلى مليون و699,900 جنيه.

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مواصفات وتجهيزات اسعار كيا سبورتاج 2024 

  • فرامل يد إلكترونية.
  • نظام تحذير النقاط العمياء.
  • نظام تحديد المسارات.
  • متابعة ضغط الاطارات.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • وسائد هوائية.
  • فرامل مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكترونى للفرامل.
  • زر تشغيل إيقاف المحرك.
  • مكيف هواء.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
 كيا سبورتاج 2024 
  • دعم نظام آبل كار بلاى وأندرويد أوتو.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • بلوتوث.
  • مثبت سرعة.
  • كاميرا خلفية.
  • نظام صوتي ترفيهي 6 مكبرات.
  • فتحة سقف زجاجية بانوراما.
  • حساسات ركن.
  • لوحة عدادات ديجيتال.
 كيا سبورتاج 2024 
  • جنوط رياضية.
  • مرآة ذاتية التعتيم.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 سي سي تيربو.
  • قوة إجمالية 180 حصان.
  • عزم اقصى للدوران 265 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
 كيا سبورتاج 2024 

 

اسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر 

فئة LX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,099,900 جنيه.

فئة EX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,249,900 جنيه.

فئة AT HIGHLINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,449,900 جنيه.

فئة TOP LINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,599,900 جنيه.

فئة  SPECIAL EDITION كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,649,900 جنيه.

فئة GT كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,699,900 جنيه.

 كيا سبورتاج 2024 
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