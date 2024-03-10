أخبار السيارات| عربية أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر .. كيا سيراتو 2010 فبريكا للبيع.. القيمة الرسمية لـ 5 سيارات ألمانية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من ارخص السيارات داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها الرسمية خلال الأسابيع الماضية، ولكنها تبقى ضمن طرازات الفئة المتوسطة والإقتصادية، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى بناقل سرعات يدوي مانويال والثانية تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك.

ظهرت السيارة الشهيرة كيا سيراتو للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، وجاءت هذه النسخة ضمن موديلات 2010، حيث تباع تحت حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومتر.

تعتبر السيارة لاند روفر فيلار 2024 واحدة من اقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت، بواسطة احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بحالة الـ"زيرو".

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها العلامات التجارية الألمانية، والتي تكتسب شهرة واسعة محليًا وعالميًا.

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية والعريقة، عدد من الطرازات المتنوعة محليًا وعالميًا، ومنها النسخة الرياضية اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق في مصر عبر 4 فئات بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 جنيه حتى 1,870,000 جنيه.