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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| عربية أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر .. كيا سيراتو 2010 فبريكا للبيع.. القيمة الرسمية لـ 5 سيارات ألمانية في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

تعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من ارخص السيارات داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها الرسمية خلال الأسابيع الماضية، ولكنها تبقى ضمن طرازات الفئة المتوسطة والإقتصادية، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى بناقل سرعات يدوي مانويال والثانية تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك.

 

كيا سيراتو 2010 «فبريكا» أوتوماتيك تباع بهذا السعر

ظهرت السيارة الشهيرة كيا سيراتو للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، وجاءت هذه النسخة ضمن موديلات 2010، حيث تباع تحت حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومتر.

 

لاند روفر فيلار 2024 للبيع بحالة الزيرو .. كم سعرها ؟

تعتبر السيارة لاند روفر فيلار 2024 واحدة من اقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت، بواسطة احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بحالة الـ"زيرو".

 

5 سيارات يقدمها الصانع الألماني بالسوق المصري.. اعرف أسعارها

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية بلد المنشأ، ومنها العلامات التجارية الألمانية، والتي تكتسب شهرة واسعة محليًا وعالميًا.

 

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 أعلى فئة «خليجي» للبيع بهذا السعر

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية والعريقة، عدد من الطرازات المتنوعة محليًا وعالميًا، ومنها النسخة الرياضية اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق في مصر عبر 4 فئات بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 جنيه حتى 1,870,000 جنيه.

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