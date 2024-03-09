أقل من سعرها الرسمي .. ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بحالة الزيرو

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عبر فئتين من التجهيزات الأولى MIDLINE بسعر مليون و440 ألف جنيه، والثانية HL بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي يقدمها الصانع الياباني في مصر.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عبر فئتها الأعلى تجهيزًا HL، للبيع على الانترنت عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وبسعر اقل من سعرها الرسمي بـ 100 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

ويأتي هذا التراجع وسط أنباء عن انخفاض قادم في أسعار السيارات، وخاصة بعد أن ظهر هذا الانخفاض على ارض الواقع بتراجع أسعار الأوفر برايس، والتي كانت يفرضها بعض التجار والموزعين بشكل "غير رسمي" مقابل التسليم الفوري.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

وتمتلك السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 شعبية كبيرة وسط فئة السيارات العائلية 7 مقاعد، حيث تتمتع بمساحة داخلية رحبة، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء ثنائي المناطق، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

كما تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 جنوط، وسائد هوائية، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، اضاءة نهارية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، ينتج 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تباع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها مليون و400 ألف جنيه.