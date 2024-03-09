سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

تعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من ارخص السيارات داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها الرسمية خلال الأسابيع الماضية، ولكنها تبقى ضمن طرازات الفئة المتوسطة والإقتصادية، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى بناقل سرعات يدوي مانويال والثانية تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك.

والسيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تنتمي إلى طرازات الفئة الثانية، مع انتمائها لموديلات 2022، حيث ظهرت النسخة "بي واي دي f3" للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال تحت حالة المستعمل.

بي واي دي f3 موديل 2022

وتقدم السيارة "بي واي دي f3" بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، ورخصة سارية لمدة 10 اشهر، بالاضافة إلى تمتعها بعدد من التجهيزات منها مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة، عجلة قيادة باور استيرنج، فرش جلد.

بي واي دي f3 موديل 2022

وتضم السيارة بي واي دي f3 موديل 2022 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات ومدخل aux وusb، بالاضافة إلى وسائد هوائية بعدد 2 للحماية بالناحية الأمامية، قفل مركزي للابواب، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، وجنوط، واضاءة نهارية.

بي واي دي f3 موديل 2022

ودعمت السيارة بي واي دي f3 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

سعر السيارة بي واي دي f3 موديل 2022

ظهرت السيارة بي واي دي f3 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 590 ألف جنيه.