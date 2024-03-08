أخبار السيارات| بأقل سعر.. اركب سوزوكي سويفت "أوتوماتيك" 2022 .. أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو.. سيارة كهربائية سعرها 615 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بنفس السعر.. أرخص سيارة عائلية 2024 من شيفروليه
شهدت السيارة العائلية شيفروليه N300 موديل 2024 حالة من الثبات السعري، مقارنة بالنسخة جامبو وشيفروليه الدبابة، والتي ارتفعت اسعارهم بقيمة تتراوح بين 72 ألفا و148 ألف جنيه، وتعد السيارة N300 صاحبة هذا الموضوع، هي النسخة العائلية الأرخص في مصر بين إصدارات العلامة التجارية شيفروليه.
أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو موديل 2024.. تفاصيل
تمكنت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بعد تقديمها باقة من السيارات المتنوعة ومنها اصدارات الايقونة "سيراتو" والتي تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، ضمن موديلات 2024 وتحت لقب "جراند سيراتو".
أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في السوق المصري
تقدم العلامة التجارية سيتروين باقة من أقوى السيارات الجديدة في الأسواق المصرية، من أشهرها سيتروين سي اليزيه موديل 2024 والتي تعتبر الارخص في أسطولها.
سوزوكي سويفت "أوتوماتيك" 2022 بأرخص سعر في مصر
تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر اصدارات الـ"هاتشباك" التي طرحت بالسوق المصري خلال الفترة الماضية، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 48 ألف كيلومتر.
اركب MG ZS موديل 2024 "حالة الزيرو" وبهذا السعر
ظهرت السيارة MG ZS موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو على الانترنت، عن طريق إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي السيارة صاحبة هذا الموضوع إلى فئة COMFORT والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه.
السعر الرسمي لـ سوزوكي سياز 2024 في مصر .. اعرف بكام
تعتبر السيارة سوزوكي سياز ضمن اشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، وذلك ضمن موديلات 2024، حيث تبدأ اسعارها الرسمية محليًا من 809,900 جنيه.
بمدى يصل لـ 510 كم.. سيارة كهربائية جديدة سعرها 615 ألف جنيه
كشفت علامة وولينج الصينية عن نسختها الكهربائية الجديدة "بينجو بلس"، والتي تأتي بعد تحالف مشترك بين شركة سايك وجنرال موتورز، وهي ليست المرة الأولى لنتاج هذه التعاون، حيث قدمت من قبل النسخة بينجو Bingo بالسوق الصينية واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة هناك، بنسبة مبيعات تخطت حاجز الـ 250 ألف سيارة.
الأسعار الرسمية لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024
تقدم شركة MG عددا كبيرا من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة MG RX5 PLUS موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات.