أخبار السيارات| بأقل سعر.. اركب سوزوكي سويفت "أوتوماتيك" 2022 .. أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو.. سيارة كهربائية سعرها 615 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة العائلية شيفروليه N300 موديل 2024 حالة من الثبات السعري، مقارنة بالنسخة جامبو وشيفروليه الدبابة، والتي ارتفعت اسعارهم بقيمة تتراوح بين 72 ألفا و148 ألف جنيه، وتعد السيارة N300 صاحبة هذا الموضوع، هي النسخة العائلية الأرخص في مصر بين إصدارات العلامة التجارية شيفروليه.

تمكنت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بعد تقديمها باقة من السيارات المتنوعة ومنها اصدارات الايقونة "سيراتو" والتي تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، ضمن موديلات 2024 وتحت لقب "جراند سيراتو".

تقدم العلامة التجارية سيتروين باقة من أقوى السيارات الجديدة في الأسواق المصرية، من أشهرها سيتروين سي اليزيه موديل 2024 والتي تعتبر الارخص في أسطولها.

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر اصدارات الـ"هاتشباك" التي طرحت بالسوق المصري خلال الفترة الماضية، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 48 ألف كيلومتر.

ظهرت السيارة MG ZS موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو على الانترنت، عن طريق إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي السيارة صاحبة هذا الموضوع إلى فئة COMFORT والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه.

تعتبر السيارة سوزوكي سياز ضمن اشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، وذلك ضمن موديلات 2024، حيث تبدأ اسعارها الرسمية محليًا من 809,900 جنيه.

كشفت علامة وولينج الصينية عن نسختها الكهربائية الجديدة "بينجو بلس"، والتي تأتي بعد تحالف مشترك بين شركة سايك وجنرال موتورز، وهي ليست المرة الأولى لنتاج هذه التعاون، حيث قدمت من قبل النسخة بينجو Bingo بالسوق الصينية واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة هناك، بنسبة مبيعات تخطت حاجز الـ 250 ألف سيارة.

تقدم شركة MG عددا كبيرا من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة MG RX5 PLUS موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات.