بمدى يصل لـ 510 كم.. سيارة كهربائية جديدة سعرها 615 ألف جنيه

كشفت علامة وولينج الصينية عن نسختها الكهربائية الجديدة "بينجو بلس"، والتي تأتي بعد تحالف مشترك بين شركة سايك وجنرال موتورز، وهي ليست المرة الأولى لنتاج هذه التعاون، حيث قدمت من قبل النسخة بينجو Bingo بالسوق الصينية واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة هناك، بنسبة مبيعات تخطت حاجز الـ 250 ألف سيارة.

السيارة "بينجو بلس"

تأتي السيارة "بينجو بلس" بمحرك كهربائي وبطارية 75 كيلووات في الساعة، مع مدى سير يقدر بـ 510 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى إمكانية الشحن من 30% إلى 80% في مدة زمنية بين 30 : 35 دقيقة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 50 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.7 ثانية.

السيارة "بينجو بلس"

تحتوي السيارة بينجو بلس من الداخل على مكيف هواء، زجاج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

السيارة "بينجو بلس"

كما تضم السيارة شاشة اخرى لعرض البيانات لمساعدة قائد المركبة، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، خاصية المساعدة على تجاوزالمرتفعات، حساسات ركن، كاميرا، تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، جنوط رياضية.

السيارة "بينجو بلس"

أسعار السيارة "بينجو بلس"

تقدم السيارة "بينجو بلس" في السوق الصيني بقيمة سعرية تبدأ من 12.500 دولار حتى 13.700 دولار، أي مايعادل 615 ألف أو 671.300 جنيه، دون حسب تغير سعر الصرف، ومصاريف الشحن والجمارك.