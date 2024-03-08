السعر الرسمي لـ سوزوكي سياز 2024 في مصر .. اعرف بكام

تعتبر السيارة سوزوكي سياز ضمن اشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، وذلك ضمن موديلات 2024، حيث تبدأ اسعارها الرسمية محليًا من 809,900 جنيه.

وتأتي السيارة سوزوكي سياز 2024 بمحرك 1500 سي سي، يمكنه انتاج 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار لجميع الفئات المطروحة في مصر.

سوزوكي سياز 2024

ويمكن للسيارة سوزوكي سياز 2024 التسارع من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، بينما تأتي بتجهيزات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

سوزوكي سياز 2024

وتضم السيارة مصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية ضم، مع نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وانذار مانع للسرقة، ونظام إيموبليزر.

سوزوكي سياز 2024

وتحتوي السيارة سوزوكي سياز 2024 على تجهيزات اخرى تتضمن، جنوط، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي سياز 2024

طول 4490 مم.

عرض 1730 مم.

ارتفاع 1475 مم.

طول قاعدة العجلات 2650 مم.

مساحة التخزين الخلفية 495 لتر.

سوزوكي سياز 2024

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز 2024

الفئة الأولى 2024 بسعر 809,900 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر874,900 جنيه .

الفئة الثالثة 2024 بسعر 899,900 جنيه.