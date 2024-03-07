سوزوكي سويفت "أوتوماتيك" 2022 بأرخص سعر في مصر

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر اصدارات الـ"هاتشباك" التي طرحت بالسوق المصري خلال الفترة الماضية، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 48 ألف كيلومتر.

وتأتي السيارة سوزوكي سويفت التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة جيدة، حيث مازالت تتمتع بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2022، وضم هذه النسخة وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

سوزوكي سويفت موديل 2022

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سويفت مكيف هواء، ريموت كنترول لفتح وغلق السيارة، مكيف هواء، زجاج خلفي مظلل، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، مع نظام ترفيهي صوتي، وجنوط رياضية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

سوزوكي سويفت موديل 2022

تعتمد سوزوكي سويفت موديل 2022 على قدرات فنية تتضمن، ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1200 سي سي، يمكنه ضخ 84 حصان و107 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

تباع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 700 ألف جنيه.