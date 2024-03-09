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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا سيراتو 2010 «فبريكا» أوتوماتيك تباع بهذا السعر

كيا سيراتو 2010
كيا سيراتو 2010

ظهرت السيارة الشهيرة كيا سيراتو للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، وجاءت هذه النسخة ضمن موديلات 2010، حيث تباع تحت حالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومتر.

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وتأتي السيارة كيا سيراتو 2010 بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضعت لتحديث خارجي بشكل كامل، وتضم هذه النسخة باقة من التجهيزات منها، جنوط رياضية باللون الفضي، مرايات جانبية كهربائية زودت بإشارات ضوئية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.

كيا سيراتو 2010 

ودعمت السيارة كيا سيراتو 2010 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وتضم السيارة أيضا عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

كيا سيراتو 2010 

وتشمل السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، فرش جلد، ريموت، سنتر لوك، و4 زجاج كهربائي.

كيا سيراتو 2010 

سعر السيارة كيا سيراتو 2010 

ظهرت السيارة كيا سيراتو 2010 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الإنترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية، بسعر يبلغ 500 ألف جنيه.

كيا سيراتو 2010 
كيا سيراتو كيا سيراتو 2010 سعر السيارة كيا سيراتو 2010 سعر كيا سيراتو 2010

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